POL-EL: Nordhorn - Unfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern - Verursacher flüchtet

Nordhorn (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 09:25 Uhr, kam es auf dem Radweg an der Straße "Am Bölt" in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern. Eine 18-jährige Radfahrerin wollte vom Radweg nach links auf das Gelände der BBS abbiegen. In diesem Moment näherte sich aus einem weiteren Radweg ein bislang unbekannter Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem am Pedelec der jungen Frau ein geringer Sachschaden entstand. Der bislang unbekannte Beteiligte entfernte sich anschließend, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

