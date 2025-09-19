PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - 14-Jährige bei Zusammenstoß mit Radfahrer verletzt

Nordhorn (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Paulstraße/Friedrich-Ebert-Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Eine 14-jährige Radfahrerin war auf der Paulstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als sie mit einem von rechts kommenden Radfahrer zusammenstieß. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Der bislang unbekannte männliche Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern oder Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

