Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Neubörger - Diebstahl von GPS-Technik aus Traktor
Neubörger (ots)
In der Nacht von Mittwoch, 23:00 Uhr, auf Donnerstag, 05:00 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter ein Betriebsgelände an der Steintange in Neubörger. Dort machten sie sich an einem Traktor zu schaffen. Sie entwendeten den außen angebrachten GPS-Empfänger sowie eine Monitoreinheit aus dem Fahrzeuginneren. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 13.400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.
