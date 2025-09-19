PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Bargeld entwendet

Börger (ots)

Zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 08:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Sporthaus eines Vereins in der Waldstraße in Börger. Aus dem Büro des Gebäudes entwendeten die Täter drei Geldkassetten mit Bargeld. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Waldstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 08:08

    POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in Verkaufsbude

    Bad Bentheim (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 18:35 Uhr, bis Donnerstag, 11:55 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Verkaufsbude an der Funkenstiege in Bad Bentheim. Die Täter entwendeten aus dem Inneren ein Mobiltelefon sowie ein EC-Kartenlesegerät. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 70 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 08:43

    POL-EL: Wietmarschen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wietmarschen (ots) - Wietmarschen - Am Freitagmorgen gegen 05:00 Uhr stellte der Fahrer eines schwarzen Ford auf der Tank- und Rastanlage Ems-Vechte Ost bei Wietmarschen fest, dass sein Fahrzeug durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden war. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am beschädigten PKW entstanden Kratzer und eine Delle an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren