Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Börger - Bargeld entwendet
Börger (ots)
Zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 08:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Sporthaus eines Vereins in der Waldstraße in Börger. Aus dem Büro des Gebäudes entwendeten die Täter drei Geldkassetten mit Bargeld. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Waldstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell