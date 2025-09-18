Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wietmarschen (ots)

Wietmarschen - Am Freitagmorgen gegen 05:00 Uhr stellte der Fahrer eines schwarzen Ford auf der Tank- und Rastanlage Ems-Vechte Ost bei Wietmarschen fest, dass sein Fahrzeug durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden war. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am beschädigten PKW entstanden Kratzer und eine Delle an der hinteren linken Tür. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05908/9348-128 bei der Autobahnpolizei zu melden.

