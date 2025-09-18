Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Wohnmobile aufgebrochen - Fahrzeugteile entwendet

Papenburg (ots)

Zwischen Samstag, 13.09.2025, 13:00 Uhr, und Mittwoch, 17.09.2025, 16:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Siemensstraße in Papenburg ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden dort mindestens 18 Wohnmobile auf bislang unbekannte Weise geöffnet. Aus den Motoren bauten die Täter jeweils die vier Injektoren aus. Darüber hinaus entwendeten sie mindestens ein Autoradio, drei Zündschlösser sowie drei Steuergeräte. Der durch die Taten entstandene Gesamtschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

