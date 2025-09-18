PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Einbruch in Einfamilienhaus - Koffer entwendet

Werlte (ots)

Zwischen Dienstag, 19:30 Uhr, und Mittwoch, 08:30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Mühlenberg in Werlte ein. Der Täter verschaffte sich über ein Terrassenfenster Zutritt zum Gebäude. Aus dem Haus wurden zwei Koffer mit Papieren, Schlüsseln und weiteren Gegenständen entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Mühlenberg bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 05952/93450 an die Polizei Sögel zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 07:10

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Baucontainer - Rüttelplatte entwendet

    Lingen (ots) - Zwischen Dienstag, 16:20 Uhr, und Mittwoch, 07:35 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle an der Hohenfeldstraße in Lingen. Auf dem dortigen Parkplatz brachen sie einen Baucontainer auf und entwendeten eine darin befindliche Rüttelplatte. Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 07:10

    POL-EL: Bad Bentheim - Diebstahl eines Sattelaufliegers

    Bad Bentheim (ots) - Am 12. September zwischen 04:30 Uhr und 14:27 Uhr wurde auf dem Gelände einer Tankstelle in der Athener Straße in Bad Bentheim ein kompletter Sattelauflieger entwendet. Der Auflieger war auf einer Parkfläche hinter der Tankstelle abgestellt und mit Kupfer beladen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der gesamte Sattelanhänger mitsamt der Ladung gestohlen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren