Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Einbruch in Einfamilienhaus - Koffer entwendet

Werlte (ots)

Zwischen Dienstag, 19:30 Uhr, und Mittwoch, 08:30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Mühlenberg in Werlte ein. Der Täter verschaffte sich über ein Terrassenfenster Zutritt zum Gebäude. Aus dem Haus wurden zwei Koffer mit Papieren, Schlüsseln und weiteren Gegenständen entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Mühlenberg bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 05952/93450 an die Polizei Sögel zu wenden.

