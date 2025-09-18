Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Einbruch in Baucontainer - Rüttelplatte entwendet
Lingen (ots)
Zwischen Dienstag, 16:20 Uhr, und Mittwoch, 07:35 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle an der Hohenfeldstraße in Lingen. Auf dem dortigen Parkplatz brachen sie einen Baucontainer auf und entwendeten eine darin befindliche Rüttelplatte. Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0591/87-0 bei der Polizei in Lingen zu melden.
