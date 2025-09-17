Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Diebstahl eines Pedelecs
Bad Bentheim (ots)
Am Montag, 15.09.2025, zwischen 07:50 Uhr und 13:15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein ordnungsgemäß gesichertes Pedelec des Herstellers "Stevens" aus dem Fahrradständer an der Schürkamphall in der Straße Schürkamp in Bad Bentheim.
Das Pedelec war mit einem Rahmenbügelschloss sowie einer zusätzlichen Kette gesichert. Es ist davon auszugehen, dass der Täter zum Diebstahl entsprechendes Werkzeug einsetzte.
Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.
