Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Diebstahl eines Pedelecs

Bad Bentheim (ots)

Am Montag, 15.09.2025, zwischen 07:50 Uhr und 13:15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein ordnungsgemäß gesichertes Pedelec des Herstellers "Stevens" aus dem Fahrradständer an der Schürkamphall in der Straße Schürkamp in Bad Bentheim.

Das Pedelec war mit einem Rahmenbügelschloss sowie einer zusätzlichen Kette gesichert. Es ist davon auszugehen, dass der Täter zum Diebstahl entsprechendes Werkzeug einsetzte.

Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

