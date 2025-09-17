Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Neuenhaus - Sachbeschädigung an Pkw
Neuenhaus (ots)
In der Zeit von Freitag, 29.08.2025, 22:30 Uhr, bis Samstag, 30.08.2025, 05:45 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Neuenhaus zu einer Sachbeschädigung an einem blauen VW Golf. Bislang unbekannte Täter besprühten den auf einer Einfahrt abgestellten Pkw mit Farbe und zerkratzten ihn.
Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuenhaus unter der Telefonnummer 05941/989850 zu melden.
