Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Frontalzusammenstoß - Zwei Personen verletzt

Papenburg (ots)

Am Dienstagabend, gegen 22:00 Uhr, kam es auf der Overledinger Straße in Papenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Fahrer eines Porsche befuhr die Overledinger Straße aus Richtung Flachsmeerstraße in Fahrtrichtung Osterkanal. Dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Audi, der von einer 47-jährigen Frau geführt wurde. Die Audi-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Porschefahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

