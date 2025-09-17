Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Diebstahl von Baumaschinenzubehör

Haren (ots)

Zwischen Sonntag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 07:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle an der Lindloher Moorstraße in Haren. Dort öffneten sie zwei Baumaschinen - einen Bagger und eine Raupe - und entwendeten jeweils zwei Batterien. Zudem zapften die Täter aus dem Bagger rund 100 Liter Diesel ab. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

