Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Kupferdiebstahl von Baustelle
Nordhorn (ots)
Zwischen Montag, 16:30 Uhr, und Dienstag, 09:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle an der Straße Am Wassergarten in Nordhorn. Sie drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein und entwendeten dort mehrere Kabel sowie Kupferrohre. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Baustelle gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.
