POL-EL: Nordhorn - Kupferdiebstahl von Baustelle

Nordhorn (ots)

Zwischen Montag, 16:30 Uhr, und Dienstag, 09:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle an der Straße Am Wassergarten in Nordhorn. Sie drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein und entwendeten dort mehrere Kabel sowie Kupferrohre. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Baustelle gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

