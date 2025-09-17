Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Diebstahl von Kabeltrommeln

Meppen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 06:30 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, kam es in Meppen zu einem Diebstahl auf einer Baustelle an der Antwerpener Straße. Unbekannte Täter entwendeten insgesamt 20 Kabeltrommeln mit jeweils 500 Metern Stromkabel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 zu melden.

