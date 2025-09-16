Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Versuchter Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Salzbergen (ots)

Zwischen Sonntag, 14. September, 11:00 Uhr, und 16:45 Uhr kam es am Bahnhof in Salzbergen zu einem versuchten Fahrraddiebstahl. Das Fahrrad war dort abgestellt worden und wurde später unweit des Tatortes wieder aufgefunden. Dabei stellten die Eigentümer Beschädigungen fest. Außerdem hatten bislang unbekannte Täter die beiden Fahrradkörbe entwendet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen am Bahnhof gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzbergen unter der Telefonnummer 05976/94855-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell