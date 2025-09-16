Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Opel Astra in der Agnesstraße beschädigt
Nordhorn (ots)
Zwischen Samstag und Sonntagmittag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Agnesstraße in Nordhorn geparkten Opel Astra. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Nordhorn unter 05921 3090 zu melden.
