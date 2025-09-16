POL-EL: Nordhorn - Opel Astra in der Agnesstraße beschädigt

Werlte (ots) - Am Montagnachmittag, zwischen 15:15 Uhr und 16:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter auf einem Parkplatz in der Poststraße in Werlte die Beifahrerscheibe eines abgestellten Ford B-Max. Mit einem unbekannten Werkzeug schlugen sie die Scheibe ein und griffen in den Innenraum, um das Fahrzeug von innen zu öffnen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der entstandene ...

