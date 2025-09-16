Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Aschendorf - Zusammenstoß von Lkw-Außenspiegeln
Aschendorf (ots)
Am Dienstag gegen 07:30 Uhr kam es auf der Rheder Straße (L52) außerhalb der Ortschaft Aschendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Lkw stieß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro am Lkw. Der Fahrer des unbekannten Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.
