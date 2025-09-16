PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Zusammenstoß von Lkw-Außenspiegeln

Aschendorf (ots)

Am Dienstag gegen 07:30 Uhr kam es auf der Rheder Straße (L52) außerhalb der Ortschaft Aschendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Lkw stieß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro am Lkw. Der Fahrer des unbekannten Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

