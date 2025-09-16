Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spahnharrenstätte

L62 - 40 Leitpfosten aus dem Boden gerissen - Zeugen gesucht

Spahnharrenstätte / L62 (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (14. auf den 15. September) haben bislang unbekannte Täter entlang der L 62 zwischen Spahnharrenstätte und Börger insgesamt 40 Leitpfosten aus dem Boden gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden ist bislang noch nicht beziffert. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell