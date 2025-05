LPI-J: Graffitis in Jena-Nord

Jena (ots) - In der Drevesstraße in Jena wurde am 02.05.25 eine Sachbeschädigung bekannt. Hierbei wurde der Polizei mitgeteilt, dass im Tatzeitraum vom 24.04.25 bis 02.05.25 unbekannte Täter ein Graffiti an der dort befindlichen Hausmauer anbrachten. Das Graffiti wurde mittels rosa Sprühfarbe aufgetragen. Die Ausmaße betragen 1*1,80m. Hinweise auf die Täter existieren nicht. Sollten Sie zur Tat sachdienliche ...

