Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Eberstedt und Niedertrebra

Apolda (ots)

Am 02.05.2025 um 17:20 Uhr kam es zwischen den Ortschaften Eberstedt und Niedertrebra zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei diesem Verkehrsunfall verletzte sich der 16-jährige Mopedfahrer so schwer, dass er ins Krankenhaus Apolda gebracht werden musste. An einer Fahrbahnverengung musste der 16-Jährige aufgrund einer entgegenkommenden Fahrradfahrerin ausweichen und kam dadurch zu Sturz. Am Moped des jungen Mannes entstand Sachschaden.

