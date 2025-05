Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung in der Drevesstraße

Jena (ots)

In der Drevesstraße in Jena wurde am 02.05.25 eine Sachbeschädigung bekannt. Hierbei wurde der Polizei mitgeteilt, dass im Tatzeitraum vom 24.04.25 bis 02.05.25 unbekannte Täter ein Graffiti an der dort befindlichen Hausmauer anbrachten. Das Graffiti wurde mittels rosa Sprühfarbe aufgetragen. Die Ausmaße betragen 1*1,80m. Hinweise auf die Täter existieren nicht. Sollten Sie zur Tat sachdienliche Hinweise geben können, so melden Sie sich bitte unter der Telefonnumer 03641-810 mit dem Aktenzeichen 0111938/2025.

