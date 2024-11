Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Brände innerhalb einer Stunde

Erfurt (ots)

Vergangene Nacht mussten Erfurter Einsatzkräfte innerhalb einer Stunde gleich zweimal ausrücken. Gegen 02:30 Uhr stand in der Andreasvorstadt ein Altkleidercontainer in Flammen. Ein Unbekannter hatte diesen in Brand gesteckt. Etwa eine Stunde später wurden die Einsatzkräfte in die Feldstraße gerufen. Dort hatte ein Brandstifter ein mobiles Toilettenhäuschen angezündet. In beiden Fällen übernahm die Feuerwehr die Löscharbeiten und schaffte es durch ihr zügiges Einschreiten Schlimmeres zu verhindern. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Dies wird u. a. Teil der weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung sein. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell