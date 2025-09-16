PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zwei Festnahmen nach großangelegten Durchsuchungen

Nordhorn (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages hat die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim in Nordhorn mehrere Durchsuchungen durchgeführt. An dem Einsatz waren zahlreiche Kräfte beteiligt, die mit hohem Engagement und professionellem Vorgehen zum Erfolg der Maßnahmen beigetragen haben.

Dabei konnten zwei Beschuldigte im Alter von 21 und 23 Jahren festgenommen werden. Sie stehen im Verdacht, schwere Straftaten begangen zu haben. Unter anderem sollen sie im Juli 2025 einen schweren Raub auf eine Tankstelle an der Veldhauser Straße in Nordhorn beteiligt gewesen sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die beiden Beschuldigten dem Haftrichter beim Amtsgericht Osnabrück vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Beschuldigte Untersuchungshaft.

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim betont ausdrücklich die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Die intensiven und langwierigen Ermittlungen der Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion haben in gemeinsamer Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft zu diesem Erfolg geführt. Nun folgt die umfassende Auswertung der sichergestellten Beweismittel.

"Der heutige Einsatz zeigt - wie auch in der vergangenen Woche*- eindrucksvoll, was wir gemeinsam erreichen können. Die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion haben über viele Monate mit höchstem Engagement ermittelt und damit die Grundlage für diesen Erfolg geschaffen. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück ist es gelungen, zwei Beschuldigte festzunehmen. Dieser Schritt ist ein wichtiges Signal - sowohl für die Sicherheit in der Region als auch für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere Arbeit", erklärte der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Heinz Defayay.

* https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6116437

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 13:27

    POL-EL: Spahnharrenstätte / L62 - 40 Leitpfosten aus dem Boden gerissen - Zeugen gesucht

    Spahnharrenstätte / L62 (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (14. auf den 15. September) haben bislang unbekannte Täter entlang der L 62 zwischen Spahnharrenstätte und Börger insgesamt 40 Leitpfosten aus dem Boden gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden ist bislang noch nicht beziffert. Zeugen, die in der Nacht ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:39

    POL-EL: Salzbergen - Versuchter Fahrraddiebstahl am Bahnhof

    Salzbergen (ots) - Zwischen Sonntag, 14. September, 11:00 Uhr, und 16:45 Uhr kam es am Bahnhof in Salzbergen zu einem versuchten Fahrraddiebstahl. Das Fahrrad war dort abgestellt worden und wurde später unweit des Tatortes wieder aufgefunden. Dabei stellten die Eigentümer Beschädigungen fest. Außerdem hatten bislang unbekannte Täter die beiden Fahrradkörbe entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:11

    POL-EL: Aschendorf - Zusammenstoß von Lkw-Außenspiegeln

    Aschendorf (ots) - Am Dienstag gegen 07:30 Uhr kam es auf der Rheder Straße (L52) außerhalb der Ortschaft Aschendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Lkw stieß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro am Lkw. Der Fahrer des unbekannten Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren