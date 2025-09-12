Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Erfolg bei Ermittlungen zu Raubdelikten - Durchsuchungen und Festnahmen (Korrektur Tatzeit)

Nordhorn (ots)

Nach intensiven Ermittlungen zu mehreren Raubüberfällen auf Tankstellen in Nordhorn und Umgebung in den Jahren 2023 und 2025 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/5977754, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/5972753) ist der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ein entscheidender Schlag gelungen.

Am Mittwoch sowie am Donnerstag führten Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeiinspektion mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Osnabrück umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen durch. Diese erstreckten sich auf mehrere Objekte in Nordhorn, sowie auf weitere Objekte in Bottrop, im Bereich Nienburg und in Hannover.

Im Zuge der Maßnahmen konnten diverse Beweismittel sichergestellt werden, deren Auswertung derzeit noch andauert. Zudem gelang es den Einsatzkräften, in Hannover einen 27-jährigen und in Nienburg einen 21-jährigen mutmaßlichen Täter festzunehmen. Beide Männer wurden am gestrigen Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Der 21-Jährige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen und außer Vollzug gesetzt.

"Die erfolgreichen Durchsuchungen und Festnahmen sind ein bedeutender Schritt bei der Aufklärung der Raubserie. Unsere Ermittlerinnen und Ermittler haben hier über einen langen Zeitraum mit großem Engagement gearbeitet", erklärte der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Heinz Defayay. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen weiteren Beteiligten dauern an.

