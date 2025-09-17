Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Werkzeuge und Maschinen aus Rohbau entwendet

Bad Bentheim (ots)

In der Nacht von Montag, 18:00 Uhr, auf Dienstag, 07:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein im Rohbau befindliches Wohnhaus an der Wilhelmstraße in Bad Bentheim ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie sämtliche dort befindlichen Werkzeuge und Maschinen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Wilhelmstraße gemacht haben, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/980-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell