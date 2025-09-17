POL-EL: Papenburg - Einbruch in Imbisswagen

Haren (ots) - Zwischen Sonntag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 07:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle an der Lindloher Moorstraße in Haren. Dort öffneten sie zwei Baumaschinen - einen Bagger und eine Raupe - und entwendeten jeweils zwei Batterien. Zudem zapften die Täter aus dem Bagger rund 100 Liter Diesel ab. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.800 ...

