POL-EL: Papenburg - Einbruch in Imbisswagen

Papenburg (ots)

Zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 09:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Imbisswagen am Deverweg in Papenburg. Sie entwendeten mehrere Getränkedosen, Fleisch sowie Verpackungsmaterial. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

