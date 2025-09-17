Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Einbruch in Imbisswagen
Papenburg (ots)
Zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 09:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Imbisswagen am Deverweg in Papenburg. Sie entwendeten mehrere Getränkedosen, Fleisch sowie Verpackungsmaterial. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.
