Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Opel Crossland auf Parkplatz beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Nordhorn (ots)

Zwischen dem 15.09., 16:00 Uhr und 16.09. 08:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Inside Hotels an der Bernhard-Niehus-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem bislang unbekannten Fahrzeug und einem dort geparkten Opel Crossland (SUV). Der Verursache entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 05921/309-0 auf der Polizeiwache in Nordhorn.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

