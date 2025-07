Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fahrradfahrerin gesucht

Zu einem Verkehrsunfall vom Samstag sucht die Polizei nach einer Unfallbeteiligten.

Ulm (ots)

Wie der Polizei bekannt wurde, ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 10.30 Uhr in der Schnaitheimer Straße. Eine 33-Jährige fuhr unerlaubterweise mit ihrem E-Scooter auf dem dortigen Fußweg in Richtung Stadtmitte. Als eine bislang unbekannte Radlerin aus der Straße "Am Ottilienberg" fuhr, musste diese den Gehweg queren. Die 33-Jährige wich der Radlerin aus und stieß daraufhin gegen ein geparktes Auto. Die Frau verletzte sich durch den Unfall leicht. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Am Ford des 44-Jährigen entstand Sachschaden. Zum 44-Jährigen äußerte die Radlerin, dass sie eine Person am Bahnhof abholen müsse und deshalb nicht bleiben könne. Die Frau wird als 60-65 Jahre mit Brille und Helm beschrieben. Die Fahrradfahrerin oder Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidenheim unter der 07321 322 432 zu melden.

++++ 1457260

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell