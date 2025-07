Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Die beiden Fahrer fuhren auf der L1165 von Gerstetten nach Steinheim am Albuch. Als ein Rettungsdienst mit Sondersignal entgegenkam, verlangsamten mehrere Autos die Geschwindigkeit und fuhren rechts an die Seite. So auch die 31-jährige Opel-Fahrerin. Hinter ihr ...

mehr