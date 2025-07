Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Feuer in der Küche

Am Dienstag kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einem Brand in Bolheim.

Ulm (ots)

Kurz vor 13 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in der Friedhofstraße aus. In der Küche des Hauses brannte es. Wie sich herausstelle, war wohl ein technischer Defekt an einem Abzug in der Küche ursächlich gewesen. Die Flammen konnten bereits durch die Hausbewohner gelöscht werden. Die Feuerwehr entfernte noch Glutnester aus dem Abzug. Verletzt wurde niemand. Eine Schadenshöhe lässt sich nicht beziffern.

