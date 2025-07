Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Opferstock gestohlen

Nicht einmal Halt vor einer Spendenkasse in einer Kirche machten Unbekannte in den vergangen Tagen bei Riedlingen.

Ulm (ots)

Der Diebstahl fand wohl zwischen Dienstag 22.7. und Sonntag 27.7. statt, so die Polizei. Einer Verantwortlichen des Gotteshauses im Stadtteil Grüningen war der Diebstahl des Opferstockes aufgefallen und erstattete am Dienstag Anzeige. Die rund 15 x 15 cm große Spendenkasse aus Metall war mit Schrauben am Mittelgang an der drittletzten hölzernen Kirchenbank befestigt. Um den Opferstock zu stehlen, hatte der Dieb die Schrauben mit einem Werkzeug gewaltsam gelöst. Der Inhalt des Opferstockes in schwarzer Farbe wäre wohl zu verschmerzen. Nicht so der historische Opferstock selbst. Der hing nun über mehrere Jahrzehnte in der Kirche und hat für die katholische Kirchengemeinde einen großen ideellen Wert. Die Polizei Riedlingen (Tel. 07371/938-0) hat die Ermittlungen auf genommen und sucht Zeugen.

++++1479473

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell