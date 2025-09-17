PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Freren - Sachbeschädigung an Bushaltestellen

Freren (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 07:30 Uhr, bis Sonntag, 08:30 Uhr, beschmierte ein bislang unbekannter Täter zwei nebeneinanderliegende verglaste Bushaltestellen mit grüner Farbe an der Klausenstraße in Freren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

