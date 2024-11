POL-OH: Bitte um Zeugenhinweise nach Verkehrsunfall

Fulda (ots) - Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrer Am Donnerstag, den 14.11.24, kam es zwischen 07:45 und 13:20 Uhr in Hünfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro an dem Pkw des Geschädigten. Der Geschädigte parkte um 07:45 Uhr sein Pkw auf dem seitlich von der Fahrbahn gelegenen Reihenparkplätzen in der Jahnstraße in Hünfeld. Um 13:20 ...

