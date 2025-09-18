Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Diebstahl eines Sattelaufliegers

Bad Bentheim (ots)

Am 12. September zwischen 04:30 Uhr und 14:27 Uhr wurde auf dem Gelände einer Tankstelle in der Athener Straße in Bad Bentheim ein kompletter Sattelauflieger entwendet. Der Auflieger war auf einer Parkfläche hinter der Tankstelle abgestellt und mit Kupfer beladen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der gesamte Sattelanhänger mitsamt der Ladung gestohlen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 130.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tankstelle bemerkt haben, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell