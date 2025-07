Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kasse und Tabakwaren gestohlen

Heinsberg-Karken (ots)

Um 2.52 Uhr verschafften sich drei männliche Täter am 27. Juli (Sonntag) gewaltsam Zugang zu einem Tabakwarengeschäft an der Roermonder Straße. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie die Kasse sowie diverse Tabakwaren. Anschließend flüchteten die Männer mit einem Pkw in Richtung Niederlande. Einer der drei Männer war dunkel gekleidet mit Reflektoren an der Oberbekleidung und an den Fußknöcheln, einer Mütze, Schal, dunklen Handschuhen sowie dunklen Schuhen. Er führte eine Sporttasche mit sich. Ein weiterer Tatverdächtiger hatte einen Bart, eine helle Jacke mit Kapuze, eine dunkle Jogginghose mit einem seitlichen hellen Streifen, dunkle Handschuhe sowie helle Schuhe. Der dritte Mann trug eine dunkle Hose, dunkle Oberbekleidung mit Kapuze und mit Reflektoren an den Oberarmen und an der linken Brust, dunkle Handschuhe sowie dunkle Schuhe mit hellen Applikationen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der Männer machen können oder die etwas beobachtet haben, das mit dem Sachverhalt in Zusammenhang stehen könnte. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link:https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell