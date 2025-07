POL-HS: Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kreis Heinsberg (ots) - Hückelhoven-Doveren - Einbruch in eine Scheune In der Zeit von Freitag (25.07.2025), 13:00 Uhr, bis Samstag (26.07.2025), 12:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Scheune eines Vierkanhofes im Nahbereich der Dionysiusstraße in Hückelhoven-Doveren ein, indem sie das Schloss zur Scheunentür aufbrachen. Aus der Scheune entwendeten die Täter u.a. zwei Kettensägen, weitere Werkzeuge sowie ...

