POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 26.07.2025

Wassenberg (ots) - Indem sie einen Pkw gewaltsam öffneten, der unter einem Carport parkte, drangen Unbekannte in den Fahrzeuginnenraum ein und stahlen daraus einen Garagentoröffner. Mit diesem öffneten sie anschließend die Garage. Sie entwendeten ein Trekkingfahrrad und flüchteten unerkannt. Die Tat wurde am 23. Juli (Mittwoch), gegen 20.40 Uhr, an der Kirchstraße begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

