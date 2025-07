Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots) - An der Straße in der Heide brannte in der Nacht zu Donnerstag, 24. Juli, ein Fahrzeug vollständig aus, welches dort parkte. Wodurch der Wagen in Brand geriet, wird nun ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr