Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl

Polizei sucht Zeugen

Erkelenz (ots)

Eine 91-jährige Frau aus Erkelenz wurde am 23. Juli (Mittwoch), gegen 16.30 Uhr, Opfer eines Trickdiebstahls. Sie saß in einem Rollstuhl vor dem Gebäude, als eine ihr unbekannte Frau auf sie zukam und sie in ein Gespräch verwickelte. Währenddessen legte die Unbekannte der alten Dame billige goldene Ketten um den Hals. Die Rentnerin wehrte sich dagegen und äußerte lautstark, dass sie das nicht wolle. Daraufhin tat die Frau so, als wolle sie den billigen Schmuck wieder abnehmen, nahm ihr aber stattdessen die Goldkette ab und lief damit in Richtung der Südpromenade. Dort stieg sie in einen wartenden Pkw, der sofort davonfuhr. Am Steuer des Fahrzeugs saß augenscheinlich ein Mann. Die unbekannte Frau habe ein osteuropäisches Aussehen gehabt. Wer hat den Vorfall beobachtet oder wurde ebenfalls von ihr angesprochen? Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell