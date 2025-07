Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 27.07.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Hückelhoven-Doveren - Einbruch in eine Scheune

In der Zeit von Freitag (25.07.2025), 13:00 Uhr, bis Samstag (26.07.2025), 12:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Scheune eines Vierkanhofes im Nahbereich der Dionysiusstraße in Hückelhoven-Doveren ein, indem sie das Schloss zur Scheunentür aufbrachen. Aus der Scheune entwendeten die Täter u.a. zwei Kettensägen, weitere Werkzeuge sowie Arbeitsbekleidung. Die Kriminalpolizei erschien am Tatort und sicherte Spuren.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Erkelenz der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

