Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 14-Jährige bei Unfall mit E-Scooter verletzt - Hinweise auf Verursacherin gesucht

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch (17. September) kam es gegen 13.10 Uhr am Kreisverkehr Gildehauser Weg / Kanalweg / Mathildenstraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Eine 14-Jährige befuhr mit ihrem E-Scooter den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Gildehaus geradeaus überqueren.

Zeitgleich bog eine bislang unbekannte Autofahrerin aus dem Kanalweg in den Kreisverkehr ab. Dabei übersah sie die Jugendliche und es kam zum Zusammenstoß. Die 14-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich. Die Fahrerin hielt zwar kurz an und fragte aus dem Auto heraus nach dem Befinden des Mädchens, setzte ihre Fahrt jedoch anschließend fort, ohne sich weiter um die leicht Verletzte zu kümmern. Zwei zufällig anwesende Zeugen kümmerten sich um die Jugendliche. Die 14-Jährige begab sich später in ärztliche Behandlung. Auch ihr E-Scooter wurde beschädigt.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen hellblauen Kleinwagen gehandelt haben. Die Fahrerin wird auf etwa 55 Jahre geschätzt und soll helle Haare haben. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell