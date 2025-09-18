PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 14-Jährige bei Unfall mit E-Scooter verletzt - Hinweise auf Verursacherin gesucht

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch (17. September) kam es gegen 13.10 Uhr am Kreisverkehr Gildehauser Weg / Kanalweg / Mathildenstraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Eine 14-Jährige befuhr mit ihrem E-Scooter den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Gildehaus geradeaus überqueren.

Zeitgleich bog eine bislang unbekannte Autofahrerin aus dem Kanalweg in den Kreisverkehr ab. Dabei übersah sie die Jugendliche und es kam zum Zusammenstoß. Die 14-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich. Die Fahrerin hielt zwar kurz an und fragte aus dem Auto heraus nach dem Befinden des Mädchens, setzte ihre Fahrt jedoch anschließend fort, ohne sich weiter um die leicht Verletzte zu kümmern. Zwei zufällig anwesende Zeugen kümmerten sich um die Jugendliche. Die 14-Jährige begab sich später in ärztliche Behandlung. Auch ihr E-Scooter wurde beschädigt.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen hellblauen Kleinwagen gehandelt haben. Die Fahrerin wird auf etwa 55 Jahre geschätzt und soll helle Haare haben. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 14:13

    POL-EL: Bad Bentheim - Diebstahl eines Pedelecs

    Bad Bentheim (ots) - Am Montag, 15.09.2025, zwischen 07:50 Uhr und 13:15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein ordnungsgemäß gesichertes Pedelec des Herstellers "Stevens" aus dem Fahrradständer an der Schürkamphall in der Straße Schürkamp in Bad Bentheim. Das Pedelec war mit einem Rahmenbügelschloss sowie einer zusätzlichen Kette gesichert. Es ist davon auszugehen, dass der Täter zum Diebstahl ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 13:09

    POL-EL: Freren - Sachbeschädigung an Bushaltestellen

    Freren (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 07:30 Uhr, bis Sonntag, 08:30 Uhr, beschmierte ein bislang unbekannter Täter zwei nebeneinanderliegende verglaste Bushaltestellen mit grüner Farbe an der Klausenstraße in Freren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 09:58

    POL-EL: Neuenhaus - Sachbeschädigung an Pkw

    Neuenhaus (ots) - In der Zeit von Freitag, 29.08.2025, 22:30 Uhr, bis Samstag, 30.08.2025, 05:45 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Neuenhaus zu einer Sachbeschädigung an einem blauen VW Golf. Bislang unbekannte Täter besprühten den auf einer Einfahrt abgestellten Pkw mit Farbe und zerkratzten ihn. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuenhaus unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren