Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wiederholt unerlaubt eingereist und zurückgewiesen

Zittau (ots)

05.09.2025 | 00:07 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei stoppte in der Nacht zum 5. September 2025 um kurz nach Mitternacht in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau eine mit PKW aus Polen einreisende Kleinfamilie aus der Ukraine.

Der 37-jährige Vater, die 23-jährige Mutter und ihr einige Monate altes Kleinkind konnten keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorlegen. Sie waren bereits im Dezember 2024 an der polnischen Grenze bei Pasewalk sowie Ende August 2025 an der tschechischen Grenze aufgefallen und wurden, wie auch jetzt, wieder zurückgewiesen.

Es wurden Strafanzeigen geschrieben. Wiederholungstaten können im Strafmaß Berücksichtigung finden.

