Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Großvater holt Enkel bei Polizei ab und wird selbst per Haftbefehl gesucht

Seifhennersdorf (ots)

04.09.2025 | 13:50 Uhr | Seifhennersdorf

Die Bundespolizei stoppte am 4. September 2025 in Seifhennersdorf einen 17-jährigen Tschechen auf einem E-Roller ohne Führerschein. Sein Großvater holte ihn ab und wurde mit einem offenen Haftbefehl konfrontiert.

Um 13:50 Uhr kontrollierten die Beamten in der Zollstraße, nahe des tschechischen Grenzübergangs, den Jugendlichen mit seinem E-Roller. Für das Gefährt konnte er weder eine gültige Versicherung noch einen Führerschein vorweisen. Er ließ sich von seinem Großvater abholen. Bei dessen Überprüfung stießen die Bundespolizisten auf einen Fahndungsbestand aus dem Jahr 2020. Demnach war der 72-jährige Tscheche wegen Beitragsvorenthaltung in mehreren Fällen zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er nun die Gesamtsumme inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 823,50 Euro in bar zahlen konnte, entging er einer Ersatzhaft von 25 Tagen. Im Anschluss durften er und sein Enkel nach Tschechien ausreisen.

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
  • 04.09.2025 – 09:39

    BPOLI EBB: Gesuchter Dieb in Haft

    Zittau (ots) - 03.09.2025 | 09:15 Uhr | Zittau Die Bundespolizei verhaftete am 3. September 2025 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter. Der 50-jährige Pole reiste um 09:15 Uhr aus Polen kommend mit seinem PKW ein und wurde fahndungsmäßig überprüft. Laut Ergebnis war er 2024 wegen des besonders schweren Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er aber den Gesamtbetrag inklusive Verfahrenskosten in ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 09:38

    BPOLI EBB: Illegal eingereist

    Zittau (ots) - 03.09.2025 | 10:15 Uhr | Zittau Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen stoppte die Bundespolizei am 3. September 2025 am polnischen Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße um 10:15 Uhr einen einreisenden Fernreisebus. Unter den Fahrgästen befanden sich zwei Personen aus der Ukraine, die keine den Aufenthalt legitimierende Reisedokumente besitzen. Zwar konnte die 22 Jahre alte Frau und der 40-jährige Mann gültige biometrische Reisepässe vorlegen, ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:00

    BPOLI EBB: Fahrradfahrer mit zwei Promille gestoppt

    Zittau (ots) - 02.09.2025 | 19:45 Uhr | Zittau Am Abend des 2. September 2025 war im Zittauer Stadtgebiet ein Mann mit 2,08 Promille Alkohol im Blut auf seinem Fahrrad unterwegs. Die Bundespolizei stoppte um 19:45 Uhr den 64-jährigen Deutschen, weil er teils die gesamte Fahrbahnbreite nutzte und fast stürzte. Die Beamten unterzogen ihn einem freiwilligen Atemalkoholtest und untersagten die Weiterfahrt. Das Polizeirevier ...

    mehr
