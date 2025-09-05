Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Großvater holt Enkel bei Polizei ab und wird selbst per Haftbefehl gesucht

Seifhennersdorf (ots)

04.09.2025 | 13:50 Uhr | Seifhennersdorf

Die Bundespolizei stoppte am 4. September 2025 in Seifhennersdorf einen 17-jährigen Tschechen auf einem E-Roller ohne Führerschein. Sein Großvater holte ihn ab und wurde mit einem offenen Haftbefehl konfrontiert.

Um 13:50 Uhr kontrollierten die Beamten in der Zollstraße, nahe des tschechischen Grenzübergangs, den Jugendlichen mit seinem E-Roller. Für das Gefährt konnte er weder eine gültige Versicherung noch einen Führerschein vorweisen. Er ließ sich von seinem Großvater abholen. Bei dessen Überprüfung stießen die Bundespolizisten auf einen Fahndungsbestand aus dem Jahr 2020. Demnach war der 72-jährige Tscheche wegen Beitragsvorenthaltung in mehreren Fällen zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er nun die Gesamtsumme inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 823,50 Euro in bar zahlen konnte, entging er einer Ersatzhaft von 25 Tagen. Im Anschluss durften er und sein Enkel nach Tschechien ausreisen.

