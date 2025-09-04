Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Dieb in Haft

Zittau (ots)

03.09.2025 | 09:15 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei verhaftete am 3. September 2025 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter.

Der 50-jährige Pole reiste um 09:15 Uhr aus Polen kommend mit seinem PKW ein und wurde fahndungsmäßig überprüft. Laut Ergebnis war er 2024 wegen des besonders schweren Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er aber den Gesamtbetrag inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 7.914,00 Euro nicht zahlen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verbüßen. Die Bundespolizei hat den Mann an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell