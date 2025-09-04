PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Dieb in Haft

Zittau (ots)

03.09.2025 | 09:15 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei verhaftete am 3. September 2025 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter.

Der 50-jährige Pole reiste um 09:15 Uhr aus Polen kommend mit seinem PKW ein und wurde fahndungsmäßig überprüft. Laut Ergebnis war er 2024 wegen des besonders schweren Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er aber den Gesamtbetrag inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 7.914,00 Euro nicht zahlen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verbüßen. Die Bundespolizei hat den Mann an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 09:38

    BPOLI EBB: Illegal eingereist

    Zittau (ots) - 03.09.2025 | 10:15 Uhr | Zittau Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen stoppte die Bundespolizei am 3. September 2025 am polnischen Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße um 10:15 Uhr einen einreisenden Fernreisebus. Unter den Fahrgästen befanden sich zwei Personen aus der Ukraine, die keine den Aufenthalt legitimierende Reisedokumente besitzen. Zwar konnte die 22 Jahre alte Frau und der 40-jährige Mann gültige biometrische Reisepässe vorlegen, ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:00

    BPOLI EBB: Fahrradfahrer mit zwei Promille gestoppt

    Zittau (ots) - 02.09.2025 | 19:45 Uhr | Zittau Am Abend des 2. September 2025 war im Zittauer Stadtgebiet ein Mann mit 2,08 Promille Alkohol im Blut auf seinem Fahrrad unterwegs. Die Bundespolizei stoppte um 19:45 Uhr den 64-jährigen Deutschen, weil er teils die gesamte Fahrbahnbreite nutzte und fast stürzte. Die Beamten unterzogen ihn einem freiwilligen Atemalkoholtest und untersagten die Weiterfahrt. Das Polizeirevier ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:00

    BPOLI EBB: Hakenkreuz hinterlassen

    Neugersdorf (ots) - 02.09.2025 | Neugersdorf Unbekannte Täter haben am Bahnhaltepunkt in Neugersdorf mehrere mittelgroße Graffitischriftzüge sowie per Scratching ein 10 cm großes Hakenkreuz und eine SS-Rune hinterlassen. Die Bundespolizei hat am 2. September 2025 die Schäden aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren