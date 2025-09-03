Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Hakenkreuz hinterlassen
Neugersdorf (ots)
02.09.2025 | Neugersdorf
Unbekannte Täter haben am Bahnhaltepunkt in Neugersdorf mehrere mittelgroße Graffitischriftzüge sowie per Scratching ein 10 cm großes Hakenkreuz und eine SS-Rune hinterlassen. Die Bundespolizei hat am 2. September 2025 die Schäden aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
