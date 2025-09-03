PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Hakenkreuz hinterlassen

Neugersdorf (ots)

02.09.2025 | Neugersdorf

Unbekannte Täter haben am Bahnhaltepunkt in Neugersdorf mehrere mittelgroße Graffitischriftzüge sowie per Scratching ein 10 cm großes Hakenkreuz und eine SS-Rune hinterlassen. Die Bundespolizei hat am 2. September 2025 die Schäden aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

