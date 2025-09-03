BPOLI EBB: Hakenkreuz hinterlassen

Ebersbach (ots) - 02.09.2025 | 17:13 Uhr | Ebersbach Die Bundespolizei stoppte am 2. September 2025 am tschechischen Grenzübergang Ebersbach - Jirikov um 17:13 Uhr eine Fußgängerin, die an ihrer Handtasche einen per Karabinerhaken befestigten Schlagring dabeihatte. Da dieser unter die Bestimmungen des Waffengesetzes fällt, wurde eine Strafanzeige gegen die 28-jährige Deutsche geschrieben und der verbotene Gegenstand ...

