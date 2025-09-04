Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegal eingereist

Zittau (ots)

03.09.2025 | 10:15 Uhr | Zittau

Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen stoppte die Bundespolizei am 3. September 2025 am polnischen Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße um 10:15 Uhr einen einreisenden Fernreisebus. Unter den Fahrgästen befanden sich zwei Personen aus der Ukraine, die keine den Aufenthalt legitimierende Reisedokumente besitzen.

Zwar konnte die 22 Jahre alte Frau und der 40-jährige Mann gültige biometrische Reisepässe vorlegen, hatten aber nur für Ungarn geltende Aufenthaltstitel dabei. Es wurden Strafanzeigen wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz geschrieben und die beiden Personen zurückgewiesen.

