Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Fahrradfahrer mit zwei Promille gestoppt
Zittau (ots)
02.09.2025 | 19:45 Uhr | Zittau
Am Abend des 2. September 2025 war im Zittauer Stadtgebiet ein Mann mit 2,08 Promille Alkohol im Blut auf seinem Fahrrad unterwegs. Die Bundespolizei stoppte um 19:45 Uhr den 64-jährigen Deutschen, weil er teils die gesamte Fahrbahnbreite nutzte und fast stürzte. Die Beamten unterzogen ihn einem freiwilligen Atemalkoholtest und untersagten die Weiterfahrt. Das Polizeirevier Zittau-Oberland übernahm die Ermittlungen.
