Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Fahrradfahrer mit zwei Promille gestoppt

Zittau (ots)

02.09.2025 | 19:45 Uhr | Zittau

Am Abend des 2. September 2025 war im Zittauer Stadtgebiet ein Mann mit 2,08 Promille Alkohol im Blut auf seinem Fahrrad unterwegs. Die Bundespolizei stoppte um 19:45 Uhr den 64-jährigen Deutschen, weil er teils die gesamte Fahrbahnbreite nutzte und fast stürzte. Die Beamten unterzogen ihn einem freiwilligen Atemalkoholtest und untersagten die Weiterfahrt. Das Polizeirevier Zittau-Oberland übernahm die Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
