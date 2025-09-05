BPOLI EBB: Gesuchten Straftäter in Grenzkontrolle gestoppt

Zittau (ots) - 03.09.2025 | 09:15 Uhr | Zittau Die Bundespolizei verhaftete am 3. September 2025 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter. Der 50-jährige Pole reiste um 09:15 Uhr aus Polen kommend mit seinem PKW ein und wurde fahndungsmäßig überprüft. Laut Ergebnis war er 2024 wegen des besonders schweren Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er aber den Gesamtbetrag inklusive Verfahrenskosten in ...

