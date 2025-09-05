Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Gesuchten Straftäter in Grenzkontrolle gestoppt
Zittau (ots)
04.09.2025 | 15:50 Uhr | Zittau
Die Bundespolizei kontrollierte am 4. September 2025 am polnischen Grenzübergang auf der B 178n bei Zittau um 15:50 Uhr einen einreisenden Transporterfahrer. Laut Fahndungsergebnis wurde der 51 Jahre alte Norweger 2024 wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt. Demnach muss er eine Gesamtstrafe inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 951,00 Euro zahlen. Da ihm dies möglich war, entgeht er einer 14-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe und konnte seine Reise fortsetzen.
