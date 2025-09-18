Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Einbruch in Wohnhaus - Bargeld entwendet

Börger (ots)

Zwischen Montag, 23:45 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, drang eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Wohnhaus an der Pater-Augustin-Straße in Börger ein. Die Täter verschafften sich Zutritt über ein Fenster in den Hauswirtschaftsraum. Sie entwendeten Bargeld aus einem Portemonnaie und verließen anschließend das Gebäude wieder, mutmaßlich über das Fenster. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05952/93450 bei der Polizei Sögel zu melden.

