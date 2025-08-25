PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn (ots)

Messstelle	Iserlohn-Kalthof, Leckingser Straße
Zeit					22.08.2025, 12:40 Uhr bis 15:15 Uhr
Art der Messung:			Radar
Gemessene Fahrzeuge		410
Verwarngeldbereich 			60
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	3
Höchster Messwert			53 km/h 30 bei km/h
					innerhalb geschlossener Ortschaft.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

