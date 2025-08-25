POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn/ Menden (ots) - Die Polizei hat heute in Iserlohn und Menden zwei Männer wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Drogen festgenommen. Gegen Mittag stoppte die Polizei an der Seilerseestraße in Iserlohn einen mutmaßlichen Drogenkurier. Zur Sicherstellung des Pkw wurde eine Spur der Seilerseestraße für eine kurze Zeit gesperrt. Der 28-jährige Fahrer war auf dem Weg nach Menden. Im Anschluss folgten ...

mehr