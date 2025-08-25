Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Iserlohn (ots)
Messstelle Iserlohn-Kalthof, Leckingser Straße Zeit 22.08.2025, 12:40 Uhr bis 15:15 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 410 Verwarngeldbereich 60 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Höchster Messwert 53 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.
